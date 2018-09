SRF Sport: Cedric Itten, Sie haben in dieser Saison in 7 Spielen 8 Mal getroffen. In den beiden Quali-Spielen in der Europa League durften Sie aber nur 18 Minuten spielen. Wie kam das?

Cedric Itten: Wir hatten mit den internationalen Partien sehr viele Spiele gleich zu Beginn der Saison. Darum rotierten wir in der Aufstellung stark. Wir besitzen ein breites Kader und mit Roman Buess und Nassim Ben Khalifa auch andere gute Stürmer.

Eine starke Bilanz haben Sie auch gegen Ihren Ex-Klub Basel: Aus 3 Spielen resultierten 3 Tore. Wie ist es, gegen Ihren Jugendverein zu treffen?

Sicher speziell, nachdem ich dort auch zum Profi gereift bin. Allgemein ist es natürlich sehr schön für mich, wenn ich überhaupt treffe, aber gegen Basel ist es etwas Besonderes.

Die Liebe ist noch gross, das ist klar.

Wieso haben Sie den grossen Sprung in Basel nicht geschafft?

Es hat einfach nie ganz gepasst. Mal mit dem Trainer nicht, mal gab es andere Spieler, die mir vor der Nase standen. Ich habe in Basel wohl auch nicht das gleiche Vertrauen erhalten wie jetzt in St. Gallen. Deshalb hat es hier nun geklappt.

Wie stark ist die Liebe zum FCB noch?

Es ist der Verein, in dem ich meine ersten Spiele absolviert habe und für den ich während meiner ganzen Jugend gespielt habe. Sie ist noch gross, das ist klar.

Ich mag die guten Naturrasen besser.

Gegen kein Team ist es einfacher ein Tor zu schiessen als gegen Ihren nächsten Gegner Neuchâtel Xamax. Freuen Sie sich auf dieses Spiel besonders?

Ich freue mich sehr auf das Spiel, wie ich mich auf jedes Spiel freue. Ich weiss allerdings nicht, ob es mir auswärts auf dem Kunstrasen wirklich einfacher fällt.

Apropos Kunstrasen: Sind Sie eher ein Plastik-Fan oder verfluchen Sie das künstliche Grün?

Ich mag die guten Naturrasen besser. Wie jene in St. Gallen oder Basel.

Zur Person Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: Freshfocus Cedric Itten spielt im Sturm für den FC St. Gallen und die Schweizer U21-Nationalmannschaft. Der 21-Jährige spielte zuvor bereits beim FC Luzern und beim FC Basel, wo er auch seine komplette Juniorenzeit verbrachte.

In St. Gallen läuft es rund für Sie. Welche weiteren Ziele haben Sie sich gesteckt?

Zuerst möchte ich mich in der Super League richtig durchsetzen. Dann will ich den Schritt in eine grössere Liga machen. Ich bin ein grosser Fan der Premier League und der Bundesliga, aber ich gehe Schritt für Schritt. Ein nächster grosser Traum ist es auch, A-Nationalspieler zu werden.

Sie haben die Matura gemacht. Haben Sie sich überlegt, neben dem Fussball ein Studium zu beginnen?

Ein schwieriges Thema. Ich hatte mich informiert und wollte eigentlich Rechtswissenschaft studieren, was aber mit dem Fussball schwierig zu verbinden ist. Auch die vielen Wechsel in der letzten Zeit erschwerten das. Ich habe ein bisschen Sprachen gelernt und behalte das Jus-Studium im Hinterkopf.

TV-Hinweis Die Partie der 6. Runde in der Super League zwischen Xamax und St. Gallen sehen Sie am Sonntag ab 15:40 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Sendebezug: SRF zwei, Super League Goool, 26.08.2018, 18:00 Uhr