Der FC St. Gallen führt die Tabelle der Super League an. Baumeister des Erfolgs ist Trainer Peter Zeidler mit seiner offensiven Spielidee.

Aus dem jüngsten Kader in der Super League hat der Deutsche einen Meisterkandidaten geformt. Von den letzten 15 Meisterschafts-Spielen haben die St. Galler 12 gewonnen.

Wie Zeidlers Spieler mit dem gestiegenen öffentlichen Interesse umgehen und dank welchem Ritual der FCSG am Sonntag in Luzern den nächsten Sieg feiern will, erfahren Sie im Audio-Beitrag.