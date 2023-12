Die Schneefälle in der Schweiz haben Auswirkungen auf die Super League: Zwei Spiele mussten abgesagt werden.

Legende: Keine Wurst am Samstag Geschlossene Verpflegungsstände auf der Schützenwiese. Keystone/Michael Buholzer/Archiv

Die für dieses Wochenende angesetzten Super-League-Partien Winterthur-FC Zürich und St. Gallen-Yverdon sind verschoben worden. Grund sind die heftigen Schneefälle.

Am Samstagmorgen folgte zunächst die Absage des für Samstagabend geplanten Zürcher Derbys. Die seit Donnerstagabend anhaltenden Schnee- und Regenfälle hätten für matschige Verhältnisse gesorgt, teilte der FC Winterthur mit. Der Platz im Stadion Schützenwiese wurde für unbespielbar befunden.

Audio Zu viel Schnee auf der Schützenwiese 00:17 min Bild: Keystone/Michael Buholzer abspielen. Laufzeit 17 Sekunden.

Zu viel Schnee im Kybunpark

Am Mittag kam dann die frühzeitige Absage der Partie vom Sonntag zwischen dem FC St. Gallen und Yverdon Sport. Auch hier waren anhaltende Schneefälle die Ursache. Nachholtermine für die beiden Partien stehen noch nicht, dürften aber in den nächsten Tagen kommuniziert werden.

Auch kein Aargauer Derby

Eine Liga tiefer gab es zwei weitere Absagen: Das Derby zwischen Baden und dem FC Aarau sowie die Partie Thun gegen Bellinzona können nicht wie geplant am Sonntag stattfinden. Am Freitag waren in der Challenge League bereits Wil-Schaffhausen und Sion-Nyon abgesagt worden.