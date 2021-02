Die Schweiz ist bei den Klub-Teams im Europacup auf dem Abstieg, Österreich hingegen im Aufwind. Warum ist das so?

So hat Österreich der Schweiz den Rang abgelaufen

Wie schnell sich doch die Zeiten ändern: Vor 5 Jahren belegte die Schweiz in der Verbandsklubkoeffizienten-Rangliste der Uefa noch den 12. Rang und war damit 5 Plätze besser klassiert als Österreich. Inzwischen hat sich das Bild längst geändert: Die Österreicher sind Zehnter, die Schweiz belegt nur noch Position 17 – hinter Schottland, Zypern und Serbien.

Auch in der laufenden Europacup-Kampagne hat Österreich aktuell die Nase vorne. Mit Wolfsberg und Salzburg haben 2 Teams in der Europa League die Sechzehntelfinals erreicht. Die Schweiz schaffte es nur mit den Young Boys in die K.o.-Phase.

Gute Arbeit und Salzburg als Vorbild

«In Österreich wurde in den letzten Jahren extrem gut gearbeitet», sagt Marcel Koller, langjähriger Austria-Nationaltrainer, zum Aufstieg des östlichen Nachbarn.

Der frühere FCSG- und heutige Wolfsberg-Spieler Mario Leitgeb meint: «Viele Teams der österreichischen Liga haben sich RB Salzburg zum Vorbild genommen.» Man presse hoch und versuche, in Ballnähe eine Überzahl zu erreichen. Als er noch in der Schweiz aktiv gewesen sei (Saison 2016/17), habe man «abwartend und passiv» gespielt.

Was die momentane Ausgangslage für die Klubs der Super League bedeutet und wie die Situation hinblicklich der Euopacup-Saison 2021/22 ist, erfahren Sie im Video oben.