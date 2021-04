In einem Monat muss der Meisterschaftsbetrieb in der Super League und der Challenge League definitiv beendet sein.

Bis am Abend des 24. Mai müssen die Meisterschaften in den zwei höchsten Schweizer Ligen ausgespielt sein. Für die Barrage-Partien ist der 30. Mai das letztmögliche Datum. Auf diese Termine verständigten sich die Klubs der Swiss Football League (SFL) mit 13:7 Stimmen.

Falls die 36 Partien der Meisterschaft wegen der Corona-Krise nicht unter Dach und Fach gebracht werden, gelangt analog zum Eishockey der Punktequotient zur Anwendung. Damit die verbleibenden Meisterschaftsrunden und allfälligen Nachtragsspiele so flexibel wie möglich angesetzt werden können, passt die SFL bestimmte Rahmenbedingungen wie beispielsweise die Regelung der Ruhetage an.

Barrage nur mit einem Spiel?

Bis am 30. Mai muss auch mit der Auf-/Abstiegs-Barrage Schluss sein, denn tags darauf öffnet das Fenster für die Nationalmannschaften, die sich auf die EM-Endrunde vorbereiten. Das zehnte Team der nächsten Super-League-Saison wird allenfalls nur in einem Spiel an einem neutralen Ort ermittelt, falls das Coronavirus auch in dieser Phase als Spielverderber auftritt.

SFL rechnet mit voller Stadien-Auslastung ab August Box aufklappen Box zuklappen Die Swiss Football League (SFL) rechnet nach den neusten Aussagen des Bundesrats zu den nächsten Öffnungsschritten für Grossveranstaltungen mit einer vollen Auslastung der Fussball-Stadien ab August. Im 3-Phasen-Modell des Bundesrats würden in der letzten Phase (Normalisierungsphase) die Kapazitätsbeschränkungen vollständig aufgehoben werden. Ob diese Phase im August bereits erreicht ist, muss sich noch zeigen.