Legende: Ist nicht glücklich mit der Stadion-Situation FCB-Präsident David Degen. Keystone/Jean-Christophe Bott

«Ich würde aus dem Stadion ausziehen. Sofort», sagte David Degen in einem am Donnerstag publizierten Interview mit CH Media. Der St. Jakob-Park sei für den FC Basel in der heutigen Genossenschaftsstruktur nicht finanzierbar, das Stadion fresse alle Ticket- und Gastronomieeinnahmen weg.

Eine eigene Arena mit 25'000 Plätzen wäre dem Präsidenten zufolge die beste Lösung (rund 38'000 Stand heute). Für den finanziell und auch sportlich angekratzten Klub (in der Liga nur auf Rang 11), der trotz lukrativen Spielerverkäufen in diesem Jahr eine schwarze Null schreiben wird, ist dies aber unrealistisch.

01:40 Video Archiv: FCB-Präsident David Degen zieht Bilanz des Jahres Aus Super League – Highlights vom 17.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden.

Laut Degen wäre deshalb das «Joggeli» im Besitz der öffentlichen Hand die einzig andere Option. Der FCB würde sich mit einem «moderaten Betrag» von maximal 1 Million Franken pro Jahr daran beteiligen. Für eine solche Lösung müsste laut Degen aber die Politik vorwärts machen, was derzeit nicht der Fall ist. Es wäre für die Zukunft des Klubs wünschenswert, dass sich Basel-Stadt und Baselland bald einigten.

Verkauf des Stadionnamens sieht er kritisch

Ausländische Investoren seien Stand heute indes keine Option. Auch dem Verkauf des Stadionnamens steht der Präsident kritisch gegenüber. Ein Teil der Einnahmen eines Sponsors würde an die Genossenschaft gehen: «Es käme Geld in ein Konstrukt, das so nicht funktioniert.»

Offene Fragen gebe es auch noch hinsichtlich der Frauen-Europameisterschaft 2025. Dem Klub drohten wegen der Heim-EM Mehrkosten, sagte Degen. Gesprächsbedarf bestehe zwischen der Uefa, der Stadt und dem Klub. «Es muss für uns aufgehen. Wenn es das nicht tut, sorge ich höchstpersönlich dafür, dass die Türe zum Stadion zu bleibt», sagte Degen.