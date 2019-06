Die Super-League-Klubs zogen beim Organisieren von Vorbereitungspartien einige Hochkaräter an Land. Es gibt einen guten Grund dafür.

Die Super-League-Saison 2019/20 beginnt nach nur 8 Wochen Pause bereits wieder am Wochenende vom 20./21. Juli. Im Quervergleich mit den grossen europäischen Ligen ist der hiesige Kickoff-Termin ausserordentlich früh angesetzt.

Dies hat den Vorteil, dass Schweizer Klubs als Testspielgegner für namhafte Adressen interessant zu vermitteln sind. Denn sie sollten kurz vor Meisterschaftsbeginn bereits über ein ordentliches Niveau verfügen.

Vertreter aus mehreren Top-Ligen

So finden sich auch diesen Sommer ein paar Hochkaräter im Vorbereitungsprogramm. Einige Beispiele:

Den attraktiven Auftakt macht Basel, das am 26. Juni im Rahmen seines Trainingslagers am Tegernsee Mass am Traditionsklub 1860 München nimmt und selbst von einem aussagekräftigen Formtest ausgeht.

Am 10. Juli trifft Adi Hütter, der YB-Meistercoach von 2018, auf seine Ex-Mannschaft mit dem aktuellen Meistertrainer Gerardo Seoane. Eintracht Frankfurt ist beim 55. Uhren-Cup in Biel zwei Tage später auch Gegner von Luzern.

ist beim 55. Uhren-Cup in Biel zwei Tage später auch Gegner von Luzern. Die schottische Grösse Celtic Glasgow , seit kurzem 50-facher Titelhalter, ist am 2. Juli zu Gast beim FC St. Gallen. In der Ostschweiz gibt's 11 Tage später auch noch den Leckerbissen FCSG - Sporting Lissabon .

, seit kurzem 50-facher Titelhalter, ist am 2. Juli zu Gast beim FC St. Gallen. In der Ostschweiz gibt's 11 Tage später auch noch den Leckerbissen FCSG - . Lugano, der Überraschungs-Dritte der Saison 2018/19, spielt sich am 14. Juli gegen Inter Mailand warm für die neue Meisterschaft.

warm für die neue Meisterschaft. Speziell ist auch das Freundschaftsspiel vom 23. Juli, das der FC Sion im heimischen Tourbillon gegen Valencia bestreiten wird. Die Partie ist Bestandteil des 110-jährigen Bestehens des Walliser Klubs.

Die Reihe an attraktiven Widersachern für Schweizer Klubs kann noch beliebig verlängert werden (mittels oben stehendem Link gelangen Sie zur kompletten Übersicht). So etwa sind unter anderen auch Matches gegen Leipzig als deutschem Spitzenvertreter, Bundesliga-Absteiger Stuttgart, Nizza aus der oberen Tabellenhälfte der Ligue 1, Crystal Palace als weiterer Teilnehmer am Uhren-Cup, Eindhoven oder Everton angesetzt.

Im Audio-Beitrag oben erfahren Sie, dass sich eine Firma darauf spezialisiert hat, solche Trainingscamps und Vorbereitungsspiele zu organisieren. Vieles funktioniert fast schon wie ein Wunschkonzert.

Sendebezug: Radio SRF 3, «Der Morgen», 26.06.2019 07:12 Uhr