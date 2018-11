Die englische Premier League will ab der kommenden Saison den Videobeweis einführen. Darauf einigen sich die 20 Vereine nach einem Treffen am Donnerstag. Die Liga wird nun im nächsten Schritt eine formale Anfrage an das für die Fussballregeln verantwortliche International Football Association Board und an den Weltverband FIFA stellen, um den Video Assistant Referee (VAR) ab der Saison 2019/20 zu nutzen.

Jean-Pierre Rhyner fällt mit einem Muskelfaserriss rund 4 Wochen aus. Wann sich der 22-Jährige die Verletzung zuzog, gab der Klub nicht bekannt. Der Verteidiger kam bei GC in 14 von 16 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor.