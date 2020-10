Legende: Zieht es in die Bundesliga Omar Alderete. Freshfocus

Alderete vom FCB zu Hertha Berlin

Omar Alderete verlässt den FC Basel und wechselt in die Bundesliga zu Hertha Berlin. Der 23-jährige paraguayanische Verteidiger unterschrieb bei den Berlinern einen Vertrag über mehrere Jahre. Alderete wechselte im Sommer 2019 zu den Baslern und absolvierte 48 Spiele für den FCB.

Basel gibt Riveros ab

Blas Riveros wechselt vom FC Basel zum dänischen Klub Bröndby. Der 22-jährige Linksverteidiger war zuletzt beim FCB durch Wil-Zugang Andrea Padula aus der Startelf verdrängt worden. Mit dem Transfer von Jorge Moraes haben sich seine Chancen auf Einsätze noch einmal verschlechtert. Der Paraguayer spielte 4 Jahre am Rheinknie und gewann 2017 das Double.

Wechsel von Ademi zu Fenerbahce fix

Der FC Basel hat am Montag den Transfer von Kemal Ademi zum Traditionsklub Fenerbahçe Istanbul bestätigt. Der 24-jährige Stürmer wechselte auf die vergangene Saison von Neuchâtel Xamax zum FCB. In 44 Wettbewerbsspielen für die Basler erzielte er 15 Tore.

Djourou wechselt nach Dänemark

Johan Djourou hat in Dänemark einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 33-jährige Innerverteidiger unterschrieb beim FC Nordsjaelland einen Zweijahresvertrag. Djourou spielte in der letzten Saison in der Super League für Sion und Xamax und war zuletzt ohne Klub.