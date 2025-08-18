Legende: Jubelt künftig im Nahen Osten Enzo Crivelli. Keystone / SALVATORE DI NOLFI

Crivelli zu Sepahan

Dass Enzo Crivelli Servette verlässt, war schon länger klar. Der Stürmer liess seinen Vertrag nach drei Jahren am Genfersee nicht verlängern und war seit dem 1. Juli vereinslos. Nun ist der Franzose auf der Suche nach einem neuen Klub fündig geworden. Der 30-Jährige wechselt in die iranische Persian Gulf Pro League zum Sepahan FC, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Der Klub aus der Stadt Isfahan beendete die letzte Saison auf dem 2. Platz.

Seferovic wechselt erneut

Der seit zwei Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten spielende Haris Seferovic wechselt innerhalb der Liga zum zweiten Mal den Klub. Der 33-jährige Stürmer, der für die Schweiz 93 Länderspiele bestritten hat, spielt künftig für den von Andrea Pirlo trainierten und in Dubai beheimateten Zweitligisten United FC, wie der Klub vermeldet. Zuvor hat Seferovic im Nahen Osten schon für Al Wasl und Al Nasr gespielt.