Legende: Unterzieht sich einer Krebsbehandlung Vasilije Janjicic. Freshfocus

Krebs-Diagnose: Janjicic in Behandlung

Anfang Juli 2020 wurde bei Vasilije Janjicic eine Krebserkrankung festgestellt. «Der 21-jährige Mittelfeldspieler unterzieht sich einer intensiven Krebsbehandlung, welche bisher wie gewünscht anschlägt», teilt der FCZ am Mittwoch mit. Janjicic zeigt nach eigenen Angaben «gute Fortschritte in der Therapie». Er glaube fest daran, den Kampf gegen den Krebs zu gewinnen und werde alles daransetzen, wieder auf den Platz zurückzukehren. Janjicic entstammt dem FCZ-Nachwuchs. Im Spätsommer 2016 wechselte er zum Hamburger SV und kehrte vor einem Jahr zu seinem Stammklub zurück. Seinen letzten Einsatz bestritt er am 1. Juli bei der 2:3-Niederlage in Thun.

Positiver Corona-Test beim FC Luzern

Ein Spieler der 1. Mannschaft des FC Luzern hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er musste sich am 1. September Isolation begeben. Zwei weitere Spieler des Profi-Kaders stehen unter Quarantäne, wie die Innerschweizer am Mittwochabend mitteilten. Die übrigen Spieler und der Staff seien einem Test unterzogen worden. Sie befinden sich bis zum Vorliegen der Resultate in Selbstisolation, hiess es weiter.