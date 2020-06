Legende: Neu in Lausanne Souleymane Cissé. Twitter: Lausanne-Sport

Cissé wird neuer Sportdirektor bei Lausanne

Der Ivorer Souleymane Cissé (42) tritt bei Lausanne-Sport als neuer Sportdirektor die Nachfolge des Anfang Juni freigestellten Pablo Iglesias an. Zuletzt hatte Cissé die gleiche Position beim Ligue-1-Klub Bordeaux inne gehabt. In Frankreich machte sich der frühere Mittelfeldspieler, der Ende der 90er Jahre auch für Etoile Carouge tätig gewesen war, vorab im Bereich der Nachwuchsförderung einen Namen. Als Juniorentrainer der AS Monaco trug er seinen Teil zum Aufstieg von Kylian Mbappé bei.