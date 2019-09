Legende: Gab zum Schluss richtig Gas Das Frauenteam von Manchester City. Getty Images

Das Frauenteam von Lugano unterliegt ManCity

Die Fussballerinnen des FF Lugano blieben im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City chancenlos. Nach einer resultatmässig guten ersten Halbzeit, die 1:1 endete, setzte sich der Favorit aus England im Cornaredo letztlich klar mit 7:1 durch. Den einzigen, aber sehenswerten Treffer für die Gastgeberinnen zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielte die 23-jährige Kaela Dickerman vier Minuten vor der Pause.



Serey Dié zu Aarau

Der FC Aarau hat Mittelfeldpuncher Geoffroy Serey Dié bis Ende Jahr verpflichtet. Der 34-jährige Ivorer spielte in der abgelaufenen Rückrunde auf Leihbasis bei Neuchâtel Xamax, ehe sein laufender Vertrag beim FC Basel vor wenigen Wochen aufgelöst wurde. Serey Dié verwandelte beim spektakulären Barrage-Rückspiel gegen Aarau in der regulären Spielzeit einen Penalty und versenkte auch den entscheidenden Versuch im Elfmeterschiessen.

Teixeira leihweise zum SC Kriens

Pedro Teixeira wechselt bis zum Ende der laufenden Saison leihweise zu Kriens in die Challenge League. Der 21-jährige Offensivspieler stiess im Sommer 2017 von Neuchâtel Xamax zum Schweizer Meister und spielte in der Folge zumeist in der U21-Mannschaft. Die Rückrunde der vergangenen Saison absolvierte Teixeira ebenfalls auf Leihbasis mit dem aus der Challenge League abgestiegenen Rapperswil-Jona.

Legende: Weg von YB Pedro Teixeira wechselt leihweise zu Kriens. Keystone

Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 12.09.19, 17:12 Uhr