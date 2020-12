Legende: Im Pech Viola Calligaris. imago images

Frauen-Nati: Calligaris fällt mit Kreuzbandriss aus

Die Schweizer Nationalspielerin Viola Calligaris fällt für längere Zeit aus. Die 24-jährige Innenverteidigerin riss sich letzte Woche beim Abschlusstraining ihres Klubs Levante das Kreuzband am linken Knie. Mitte September hatte sich Calligaris bereits einmal verletzt. Die Innerschweizerin brach sich damals im EM-Qualifikationsspiel in Kroatien (1:1) das linke Handgelenk.

Luzern: Verfahren gegen Müller eingeleitet

Die Wutrede von FCL-Goalie Marius Müller unmittelbar nach der 1:2-Niederlage beim FC Lausanne-Sport bleibt nicht folgenlos. Der Keeper liess in einem SRF-Interview seinem Frust freien Lauf und kritisierte die Schiedsrichterleistungen in der Super League. Wie die Swiss Football League am Dienstagmorgen mitteilte, wurde gegen den 27-jährigen Deutschen vom Disziplinarrichter ein Verfahren eröffnet. Bis zum Abschluss dessen würden keine weiteren Auskünfte erteilt, hiess es weiter.

Aarau: Zverotic hängt Schuhe an den Nagel

Aaraus Captain und Defensivspieler Elsad Zverotic (34) beendet im Sommer seine Karriere, wird aber weiter für den FC Aarau tätig sein, voraussichtlich als Scout. Zverotic spielt seit 2018 bei Aarau. Zuvor stand er in der Super League bei Luzern, den Young Boys und Sion unter Vertrag. Dazwischen verteidigte er zwei Jahre lang (2013 bis 2015) für Fulham in der englischen Premier League.