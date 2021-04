Legende: Fehlt dem FC St. Gallen vorderhand Elie Youan. Keystone

Weiterer Coronavirus-Fall beim FC St. Gallen

St. Gallen hat einen nächsten Ausfall aufgrund von Corona zu beklagen. Eine gute Woche nach Jordi Quintilla gab auch Elie Youan ein positives Testresultat ab. Der 22-jährige Angreifer muss auf Anweisung des Kantonsarztes 10 Tage in Isolation. Youan fehlt dem FCSG damit in Basel, im Heimspiel gegen Sion sowie im Cup-Halbfinal in Genf. Der Rest des Teams wurde negativ getestet. Der FC St. Gallen kannt damit den Spielbetrieb fortführen.

YB: Elia und Maier verletzt

YB muss wohl für den Rest der Saison ohne die verletzten Offensivspieler Meschack Elia und Nico Maier auskommen. Nach Angaben des Klubs sollten beide für den Trainingsstart Mitte Juni wieder fit sein. Elia hat sich am linken Knie verletzt, während sich Maier eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zuzog.

Im Letzigrund steigt der Frauen-Cupfinal

Der Final im Schweizer Cup der Frauen findet am Samstag, 5. Juni im Zürcher Letzigrund statt. Die Partie wird um 18:00 Uhr angepfiffen, SRF überträgt die Begegnung live. Im Halbfinal treffen am kommenden Mittwoch Basel und Luzern sowie Zürich und die Grasshoppers aufeinander.