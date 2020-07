Legende: Saison wohl gelaufen Marco Schönbächler muss sich nach seiner verbalen Entgleisung gegenüber dem Unparteiischen bei Trainer Ludovic Magnin erklären. Keystone

Schönbächler kassiert 3 Spielsperren

Der FC Zürich muss für die kommenden 3 Pflichtspiele auf Marco Schönbächler verzichten. Der Offensivakteur wurde für 3 Spiele gesperrt, nachdem er am vergangenen Samstag beim 1:3 gegen St. Gallen wegen Beleidigung des Schiedsrichters vorzeitig des Feldes verwiesen wurde. Sollte der FCZ keine Einsprache einlegen, ist die Saison 2019/20 für Schönbächler frühzeitig beendet.

GC bis Saisonende ohne Cvetkovic

Aleksandar Cvetkovic wird den Grasshoppers im Kampf um den Wiederaufstieg in die Super League in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Der 25-jährige Verteidiger zog sich im Challenge-League-Spiel am Freitag gegen Kriens (4:4) einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu, wie der Zürcher Klub bekannt gab. Die Verletzung bedeutet für den Serben das Saisonende.