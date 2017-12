Fussball-News: Basel leiht Fransson nach Lausanne aus

Alexander Fransson vom FC Basel wird die Meisterschaft bei Lausanne zu Ende spielen. Der schwedische Mittelfelsspieler erhofft sich so Aufnahme im WM-Kader. Und: Basels Dimitri Oberlin erfährt grosse Ehre.

Alexander Fransson ist auf Spielpraxis angewiesen. In dieser Saison bestritt der 23-jährige aus Norrköping beim FC Basel aber bloss 390 Super-League-Minuten. Aus diesem Grund entschloss er sich nach insgesamt 66 Partien für Rot-Blau zu einem Wechsel auf Leihbasis. In Lausanne stehen die Aussichten auf mehr Einsätze besser. Der Mittelfeldspieler hat eine WM-Teilnahme im kommenden Sommer mit Schwedens Nationalteam auf dem Radar.

Oberlins Super-Sprint zum 2:0 gegen Benfica

Dimitri Oberlin ist von der Uefa ins «Allstar-Team» der Newcomer in der Champions League gewählt worden. Das 20-jährige Juwel des FC Basel hatte mit 4 Toren grossen Anteil an der Qualifikation für die Achtelfinals. Oberlin befindet sich in guter Gesellschaft. Auch die ebenfalls gewählten Stars wie Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain und Marco Asensio von Real Madrid sind unter 24 Jahre alt und gaben in der laufenden Saison ihr Debüt in der Königsklasse.