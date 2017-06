Fussball-News: Doumbia zu Sporting Lissabon

Basels Stürmer Seydou Doumbia wird für eine Saison an Sporting Lissabon ausgeliehen. Und: Sion verpflichtet junge Talente, Adrian Knup hat einen neuen Job – und Gianluca Gaudino verlässt St.Gallen.

Seydou Doumbia kehrt nicht zu seinem Besitzer AS Roma zurück, sondern wird an Sporting Lissabon weiter ausgeliehen. Der 29-Jährige, der für Basel 21 Tore in 34 Pflichtspielen erzielte, soll 4 Mio. Euro pro Jahr kassieren.

Sion verpflichtet den italienischen Linksverteidiger Federico Dimarco (19) für 4 Jahre von Inter Mailand. Zudem sichern sich die Walliser die Dienste des brasilianische Stürmer Matheus Cunha (21) bis 2021.

YB holt Jordan Lotomba (18) aus Lausanne und stattet den Schweizer U21-Nationalspieler mit einem Vierjahresvertrag aus. Zudem leihen die Berner Verteidiger Linus Obexer an Xamax aus.

Die Swiss Football League verstärkt die Geschäftsleitung. Adrian Knup wird Chief Sports Officer und kümmert sich um die Bereiche Sport, Wettbewerbe, Forschung und Entwicklung.

Gianluca Gaudino (20), zuletzt eineinhalb Jahre Leihspieler von St. Gallen, kehrt nicht zu Bayern München zurück, sondern wechselt definitiv zum Serie-A-Klub Chievo Verona.