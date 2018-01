Fussball-News: GC holt bosnischen Mittelfeldspieler

Die Grasshoppers haben per sofort den 22-jährigen Bosnier Rifet Kapic von ND Gorica verpflichtet.

Kapic erhält bei den Grasshoppers einen Vertrag über viereinhalb Jahre. Zuletzt war der Offensivspieler seit Februar 2016 bei ND Gorica in Sloweniens höchster Liga tätig. In 23 Partien für den aktuellen Tabellensechsten erzielte Kapic 11 Tore.