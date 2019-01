Der Mittelfeldspieler setzt seine Karriere bei Uerdingen in der 3. Bundesliga fort.

Roberto Rodriguez wechselt per sofort vom FC Zürich nach Krefeld zum drittklassigen Uerdingen. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Der frühere deutsche Bundesligist und Europacup-Teilnehmer Uerdingen zählt aktuell zur Spitzengruppe und strebt den Aufstieg in die 2. Bundesliga an.

Der 28-jährige Mittelfeldspieler kam im Juli 2016 von Novara zum FCZ und bestritt seither 88 Pflichtspiele für den FCZ. Dabei gelangen ihm 19 Tore sowie 15 Assists. In der Hinrunde der laufenden Saison kam Rodriguez auf lediglich 7 Einsätze.