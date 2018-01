Fussball-News: Schlechte Geburtstags-News für Voser

Heute, 15:23 Uhr, aktualisiert um 21:40 Uhr

Der FCZ hat am Donnerstag kommuniziert, dass er in der Rückrunde ohne Kay Voser plane. Dies just am Geburtstag des jetzt 31-Jährigen. Und: SL-Topskorer Simone Rapp verlässt Thun per sofort und schliesst sich Lausanne an.

Bild in Lightbox öffnen. Der FC Zürich verzichtet in der Rückrunde auf die Dienste von Kay Voser. Wie die Zürcher am Donnerstag auf ihrer Website schrieben, gehört der 31-jährige Aussenverteidiger, der in dieser Saison nur auf fünf (Teil-)Einsätze kam, in der Rückrunde nicht mehr dem Kader der 1. Mannschaft an. Wenige Stunden zuvor hatten die Zürcher Voser auf Twitter noch zu dessen 31. Geburtstag gratuliert und ihm «nur das Beste» gewünscht... Der FCZ gratuliert Voser zum Geburtstag Heute feiert Kay Voser seinen 31. Geburtstag. Der #FCZ gratuliert seinem Verteidiger hierzu von ganzem Herzen und wünscht ihm nur das Beste! #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/7C6qnvmKa6 — FC Zürich (@fc_zuerich) 4. Januar 2018 Vorbehaltlich des Medizinchecks wechselt Simone Rapp per sofort von Thun zu Lausanne. Das gaben die Berner Oberländer bekannt. Der 25-jährige Stürmer führt mit bislang 9 Treffern die Torschützenliste der höchsten Liga an. Sein Vertrag in Thun wäre noch bis Sommer 2019 weitergelaufen. In Lausanne, wo er bis 2021 unterzeichnete, ist er nach Enzo Zidane und Alexander Fransson die 3. Verstärkung. Rapps Triplette gegen Lausanne Dafür wechselt Verteidiger Sven Joss von YB zurück zu Thun. Der 23-Jährige hatte bereits in der Saison 2015/16 leihweise in der Stockhorn Arena gespielt. Nun unterzeichnete er einen Kontrakt bis 2020. Für YB kam er im Herbst achtmal zum Einsatz. Sendebezug: Radio SRF 1, Nachmittagsbulletin, 4.1.18, 17:12 Uhr

sda/boe/rek