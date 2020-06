Sion zieht Super-League-Restart an die Wettbewerbskommission

Legende: Ist nicht zufrieden Sion-Präsident Christian Constantin. Keystone

Sion geht vor die Weko

Der FC Sion beantragt mittels einer einstweiligen Verfügung die Aufhebung der Wiederaufnahme der Saison. Die Walliser fordern zu diesem Zweck die Wettbewerbskommission (Weko) auf, eine Untersuchung gegen die Swiss Football League (SFL) einzuleiten. Der Klub will geklärt haben, ob die SFL «seine beherrschende Stellung» missbraucht habe. Die SFL wiederum will aufgrund des von der Weko festgelegten Zeitraums ihre Position darlegen. Sie erinnert erneut daran, dass 17 von 20 Klubs am letzten Freitag für die Wiederaufnahme der Saison für den 19. Juni gestimmt hatten.

Schweizer Frauenliga wird aufgewertet

Der Versicherungskonzern AXA wird für 2 Jahre Hauptsponsor der Frauen-NLA und des Cupfinals. Damit hat die höchste Schweizer Fussball-Liga der Frauen im 50. Jahr ihres Bestehens erstmals einen Werbepartner. Die NLA heisst ab 1. Juli neu «AXA Women’s Super League», das entscheidende Spiel im Cup wird als «AXA Women’s Cup Final» deklariert.