Fussball-News: YB verliert Ravet und holt Kameruner Moumi

Yoric Ravet verlässt die Young Boys in Richtung Bundesliga. Der Franzose wechselt zum SC Freiburg. Dafür nehmen die Berner den Kameruner Nicolas Moumi unter Vertrag.

YB hatte Yoric Ravet Anfang 2016 von GC abgeworben. In 70 Pflichtspielen mit den Bernern erzielte der Offensivakteur 16 Tore und gab 33 Assists. Der Abgang des 27-Jährigen zu Freiburg hatte sich seit einiger Zeit abgezeichnet. Der Bundesligist bestätigte den Transfer, machte aber keine Angaben zu Vertragsdauer und Ablösesumme.

Gleichzeitig gaben die Young Boys die Verpflichtung von Nicolas Brice Moumi Ngamaleu bekannt. Der 23-jährige Offensivspieler spielte zuletzt bei Altach in der österreichischen Bundesliga. In Bern unterzeichnete er einen Vierjahres-Vertrag. Moumi Ngamaleu bestritt für die kamerunische Nationalmannschaft bislang 6 Spiele und nahm im Sommer am Confed-Cup teil.

Gilles Yapi wechselt leihweise vom FC Zürich in die Challenge League. Der 35-jährige Ivorer wird bis zum Ende der laufenden Saison für das nach 6 Partien noch sieglose Aarau spielen. In der letzten Saison kam Yapi beim FCZ in 20 Pflichtspielen zum Einsatz.