Gabri sortiert 7 Spieler aus

Sion-Trainer Gabri greift hart durch: Er schickt gleich 7 Spieler in die U21. Darunter sind auch einige äusserst namhafte Akteure.

«Gabri will die Trainingsgruppe verkleinern», erklärte Sion-Sportchef Barthélémy Constantin gegenüber der Walliser Tageszeitung Le Nouvelliste. Er begründete damit eine ebenso radikale wie überraschende Massnahme seines Trainers.

Zverotic und Carlitos abgestuft

7 Akteure trainieren künftig mit der U21. Mit Elsad Zverotic, Carlitos und Kevin Constant erwischt es verdiente Spieler des FC Sion. Neben ihnen müssen auch André Neitzke, Robert Acquafresca, Niokola Milosavljevic und Ivan Lurati den Gang in die zweite Mannschaft antreten.

Die Walliser stecken derzeit in einer tiefen Krise. Sion konnte seit 7 Ligaspielen nicht mehr gewinnen. Neben der roten Laterne in der Super League blamierten sich die Sittener auch im Cup und scheiterten in der 2. Runde an Stade-Lausanne Ouchy.