GC gelingt der Befreiungsschlag

Die Grasshoppers haben gegen St. Gallen zum ersten Mal in dieser Saison 3 Punkte eingefahren. Andersen und Munsy zeichneten beim 2:0-Sieg für die Tore verantwortlich.

Zusammenfassung Grasshoppers - St. Gallen 4:07 min, vom 20.8.2017

GC feiert gegen St. Gallen nach 4 Ligaspielen ohne Sieg den ersten Vollerfolg.

Lucas Andersen (55.) und Ridge Munsy (79.) erzielen die Tore im Letzigrund.

Die Gäste aus der Ostschweiz verzeichnen keine einzige gefährliche Tormöglichkeit.

Ausgerechnet in einer Phase, in der die Gäste aus St. Gallen etwas besser ins Spiel fanden, schlugen die Grasshoppers zu: Von Milan Vilotic mit einem herrlichen Steilpass lanciert, drosch Lucas Andersen den Ball in der 55. Minute wuchtig an Daniel Lopar vorbei ins Tor.

Damit war die bis dahin schon bescheidene Gegenwehr der Ostschweizer endgültig gebrochen. Der FCSG geriet immer häufiger in Bedrängnis und musste in der 79. Minute den zweiten Gegentreffer hinnehmen. GC-Joker Ridge Munsy schloss einen schnell vorgetragenen Konter eiskalt ab.

«Chancentod» Sigurjonsson

Bereits in der ersten Halbzeit boten sich den Zürchern exzellente Chancen. Allen voran Runar Sigurjonsson hätte im Letzigrund früher für klare Verhältnisse sorgen müssen:

40. Minute: Sigurjonsson köpfelt den Ball aus rund 7 Metern an die Latte.

Sigurjonsson köpfelt den Ball aus rund 7 Metern an die Latte. 45. Minute: Der Isländer bleibt alleine vor Daniel Lopar am FCSG-Torhüter hängen.

Rückschlag für St. Gallen

Während die Zürcher mit dem Sieg einen Schritt aus dem Tabellenkeller machen, verpasst St. Gallen den Sprung auf einen Europacup-Platz. Wie schon in der letzten Saison lassen die Ostschweizer die nötige Konstanz vermissen.

Die Stimmen zum Spiel 1:22 min, vom 20.8.2017

