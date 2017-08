«GC hat sehr unglücklich kommuniziert»

Ein neuer Coach trotz Aufwärtstrend – der Trainerwechsel bei den Grasshoppers kommt für viele überraschend. Auch für Radioreporter und GC-Experte Peter Schnyder.

Schnyder: «Der Zeitpunkt macht keinen Sinn» 2:32 min, vom 25.8.2017

«Es gab keine Anzeichen, dass es zu diesem Wechsel kommt», zeigt sich SRF-Radioreporter Peter Schnyder erstaunt.

«Carlos Bernegger hat auf diese Saison hin einen neuen Vertrag erhalten und viele Spieler im Team, die in ihren Ex-Klubs auf dem Abstellgleis standen. So ein Aufbau braucht Zeit.» Zeit, die GC offenbar nicht hat – oder sich nicht nehmen möchte.

Verstehen Sie die Entlassung Berneggers?

Optionen Ja Nein

Bei der Kommunikation der Trainerrochade machten die Hoppers nicht die beste Figur. Bereits am Donnerstagabend wurde in diversen Medien von der Absetzung Berneggers berichtet, in der Medienmitteilung fällt sein Name erst ganz am Schluss.

Fehlt da auch ein bisschen der Respekt gegenüber dem Schweiz-Argentinier? «Es wurde seitens von GC sehr unglücklich kommuniziert», findet Schnyder.

« Sportlich macht das sicher Sinn, vom Zeitpunkt her überhaupt nicht. » Peter Schnyder

GC-Experte

Mit Murat Yakin steht in Zukunft ein Mann am Spielfeldrand, der den Klub bestens kennt. Zwischen 2007 und 2009 amtete der 42-Jährige als Assistent von Hanspeter Latour. «Murat Yakin ist ein sehr guter Trainer, das hat er bewiesen. Sportlich macht das sicher Sinn, vom Zeitpunkt her überhaupt nicht», so Schnyder.

Ob er sich vorstellen kann, dass Bernegger GC erhalten bleibt und was er dem neuen Coach zutraut, erfahren Sie im Video.