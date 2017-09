GC knöpft Basel einen Punkt ab

Der Klassiker zwischen den Grasshoppers und Meister Basel hat torlos geendet. Für die Zürcher war es im Letzigrund der erste Punktgewinn gegen den FCB seit 3 Jahren.

Zusammenfassung GC - Basel Yakin: «Der Punkt ist für uns Gold wert» Wicky: «Kamen her, um zu gewinnen» Zusammenfassung GC - Basel 2:14 min, vom 30.9.2017

Yakin: «Der Punkt ist für uns Gold wert» 2:15 min, vom 30.9.2017

Wicky: «Kamen her, um zu gewinnen» 2:02 min, vom 30.9.2017

Bahoui trifft für GC in der 4. Minute nur den Pfosten

Basel tritt vorab in Halbzeit 2 dominanter auf

Murat Yakin bleibt als GC-Coach ungeschlagen

Drei Tage nach der Galavorstellung in der Champions League gegen Benfica Lissabon biss sich die Basler Offensivabteilung an der kompakten GC-Defensive die Zähne aus. Im einzigen Samstagsspiel der 10. Super-League-Runde trennten sich die beiden Teams bei strömendem Regen 0:0, wobei Basel vor allem in der 2. Halbzeit mehr vom Spiel hatte.

Der Pfostenschuss von Bahoui

Pfosten statt Traumstart für GC

Tore hätte es allerdings auf beiden Seiten geben können: So verpasste Nabil Bahoui für die Gastgeber den Traumstart, als er in der 4. Minute nur den Pfosten traf.

Der Schwede war ebenso wie Numa Lavanchy oder Runar Sigurjonsson an den meisten gefährlichen Aktionen in der GC-Offensive beteiligt. Doch entweder waren die Abschlüsse zu ungenau oder FCB-Keeper Tomas Vaclik war zur Stelle.

Basel bestimmend, aber ideenlos

Auf der Gegenseite liess sich auch GC-Schlussmann Heinz Lindner nichts zu schulden kommen. Mohamed Elyounoussi, Dimitri Oberlin oder Manuel Akanji erarbeiteten sich gute Aktionen, doch es schaute nichts Zählbares heraus. In der 81. Minute hielt Lindner den Punktgewinn bei einem Abschluss von Cédric Itten fest.

FCB-Siegesserie im Letzigrund reisst

Für die Grasshoppers war es nach zuvor 5 Heimniederlagen in Serie gegen «Rot-Blau» der erste Punktgewinn seit dem 13. September 2014. Zugleich baute GC-Coach Murat Yakin seine Ungeschlagenheit aus (2 Siege, 2 Remis in der Meisterschaft). Der FCB klettert zumindest vorübergehend auf Rang 2.

Sendebezug: Radio SRF 1, Abendbulletin, 30.9.2017, 20:00 Uhr