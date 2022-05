Legende: Seltenes Bild in dieser Saison Lausanne-Sport feiert einen Heimsieg mit den Fans. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Lange liessen die Verantwortlichen von Lausanne-Sport die Fans im Dunkeln. Bricht Klub-Eigentümer Ineos die Übung am Genfersee vorzeitig ab? Was würde der Gang in die Challenge League für die Zukunft des Klubs bedeuten? Und bleibt Alain Casanova auch im Fall eines Abstiegs Cheftrainer?

Neuer Mann, alte Laster

Erst vergangenen Dienstag und damit keine Woche vor dem entscheidenden Duell gegen den FCB kommunizierte das Tabellenschlusslicht der Super League. Die Vorgehensweise erinnerte dabei an jene auf dem Feld: eher reaktiv als proaktiv – und meist zu spät, um gröberen Schaden noch zu verhindern.

Im Schreiben informierte Lausanne-Sport über einen Wechsel an der Spitze: Der Niederländer Leen Heemskerk löst dort den Briten Bob Ratcliffe als CEO ab. Auch unter neuer Führung bleiben die sportlichen Absichten Ineos' schleierhaft. Dass allerdings ein designierter Schweizer Zweitligist keine Ausbildungsbasis für den französischen Cupfinalisten und Partnerklub Nizza bildet, hat selbst der britische Konzern erkannt.

Quo vadis, Lausanne-Sport?

Mit dem drohenden Abstieg konfrontiert, der bereits nach einer Heimniederlage gegen Basel feststehen könnte, hat Ineos die beiden ihnen gehörenden Klubs nun in der Verwaltung aufgeteilt. Doch welcher Anreiz bleibt einem gewinnorientierten Chemiegiganten an einem Klub, der vielleicht bald am Freitagabend vor 800 Zuschauern in Wil antritt?

Eines ist klar: Was auch immer das Ziel von Ineos mit Lausanne-Sport ist, Alain Casanova ist in den Augen der englischen Firma der falsche dafür. Der Franzose, erst im Februar an die Seitenlinie in Lausanne gewechselt, hat beim Klub keine Zukunft mehr. Ob er mit seinem eigenen Schicksal vor Augen jenes seiner Mannschaft noch verhindern kann, ist zu bezweifeln.