Der FCZ und YB trennen sich in der 13. Runde der Super League im Letzigrund 0:0.

Joël Monteiro fliegt in der Schlussphase nach einer bizarren Tätlichkeit mit direkt Rot vom Platz.

Im anderen Samstagsspiel lässt Basel Winterthur keine Chance.

Anfang August kassierte Mirlind Kryeziu im ersten Saisonduell zwischen den Bernern und den Zürchern im Wankdorf die rote Karte. Im zweiten Aufeinandertreffen im Letzigrund kam dem FCZ-Verteidiger nun nicht mehr die Täter-, sondern die Opferrolle zu. Dies, nachdem ihm der genervte YB-Stürmer Joël Monteiro den Schuh angeschossen hatte. Ja, das ist kein Witz.

Nicht-Penaltypfiff bringt Monteiro in Rage

Was war geschehen? In der 77. Minute forderte Monteiro einen Penaltypfiff. Kryeziu und Emmanuel Umeh hatten den Schweizer Internationalen ins Sandwich genommen, worauf Monteiro zu Boden ging. Die Pfeife von Schiedsrichter Urs Schnyder blieb jedoch stumm. Dies verärgerte den YB-Akteur so sehr, dass er die Contenance verlor und sich zu einem Schuhwurf verleiten liess. Obschon Monteiro Kryeziu wohl nicht absichtlich zur Zielscheibe machte, blieb Schnyder nichts anderes übrig, als dem Stürmer die Ampelkarte zu zeigen.

01:52 Video Nach Nicht-Penaltypfiff: Zuerst fliegt der Schuh, dann Monteiro Aus Sport-Clip vom 02.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden.

Kurz vor Schluss hätten die Gastgeber aus der numerischen Überzahl beinahe noch Kapital geschlagen, doch David von Ballmoos bewahrte YB vor dem späten K.o.-Schlag. Der Schlussmann hatte in der 89. Minute einen wuchtigen Kopfball von Juan José Perea gerade noch so an den Pfosten gelenkt.

Beide Teams kommen Torerfolg nahe

Und so endete eine Partie torlos, die durchaus den einen oder anderen Treffer verdient gehabt hätte. Vor der Pause waren es die Zürcher, die der Führung näher gekommen waren. Mounir Chouiar zirkelte in der 43. Minute einen Freistoss aus rund 20 Metern an den Querbalken. Den Abpraller setzte Nikola Katic über das YB-Gehäuse.

00:16 Video Chouiar setzt feinen Freistoss an die Latte Aus Sport-Clip vom 02.11.2024. abspielen. Laufzeit 16 Sekunden.

Nach der Pause erspielten sich die Gäste Vorteile. In der 56. Minute liess Monteiro Katic alt aussehen, ehe er aus bester Position fast schon kläglich an Yanick Brecher scheiterte. In der 73. Minute war dann zwar Brecher geschlagen, Bledian Krasniqi klärte den Kopfball von Zachary Athekame aber in extremis auf der Torlinie.

So geht es weiter

Der FC Zürich reist kommenden Samstag zum Spitzenspiel gegen Servette nach Genf. Für YB geht es am Mittwoch in der Champions League weiter. Die Berner spielen auf Schalke gegen Schachtar Donezk. Die Ukrainer tragen ihre Heimspiele in Gelsenkirchen aus. Am kommenden Sonntag empfängt YB den FC Lugano.

Die Stimmen zum Spiel