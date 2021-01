50 Kerzen brennen am heutigen Freitag auf dem Geburtstagskuchen von Pascal Zuberbühler. Der ehemalige Nati-Goalie hat in der Schweiz längst Kultstatus erreicht. Nicht nur, weil er in Interviews stets so redete, wie ihm der Schnabel gewachsen war.

Nein, «Zubi» blickt auch auf eine enorm erfolgreiche Karriere zurück. Von 1991 bis 1999 prägte er den Schweizer Profifussball bei den Grasshoppers wie kaum ein anderer, wurde 3 Mal Schweizer Meister und einmal Cupsieger. Auch nach seinem Wechsel zum FC Basel hamsterte er weiter Titel (3 Mal Schweizer Meister, 2 Mal Cupsieger).

Magische Nacht gegen Liverpool

Weltbekanntheit erlangte Zuberbühler dank überragenden Auftritten in der Champions-League-Saison 2002/03, als er den FCB gegen Liverpool mit mehreren brillanten Paraden erstmals in die K.o.-Phase hexte. An der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland errichtete er sich ein weiteres Denkmal, indem er ohne Gegentreffer blieb.

Auch heute ist «Zubi» mit dem Fussball als Fifa-Botschafter und TV-Experte verbunden.