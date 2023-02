Servette gewinnt im Nachtragsspiel der 17. Runde der Super League auswärts in Winterthur mit 2:1.

Äusserst effiziente Genfer drehen einen 0:1-Rückstand in der 2. Halbzeit.

Winterthur verliert damit das 7. Pflichtspiel in Folge gegen Servette und bleibt am Tabellenende.

Mit nicht weniger als vier 1:0-Heimsiegen im Rücken stiegen die Winterthurer in dieses Nachtragsspiel gegen Servette. Die Tabellenvorzeichen (Letzter gegen Zweiter) sprachen zwar nicht für die Zürcher, doch vor eigenem Anhang wächst der FCW bekanntlich regelmässig über sich hinaus. Und so schien es auch an diesem Mittwoch zu passieren.

Nach sauberem Kombinationsspiel über den erneut auffälligen Matteo Di Giusto und Adrian Gantenbein fand der Ball in der 53. Minute seinen Weg zu Joaquin Ardaiz, der seinen 1. Saisontreffer markierte. Winterthur führte mit dem bereits gewohnten Resultat von 1:0, und nur noch eine gute halbe Stunde war zu spielen.

Doch dann zeigten die Genfer, wieso sie in der Saison so weit vorne zu finden sind. Mit gnadenloser Effizienz und den ersten beiden Chancen im 2. Abschnitt drehte Servette das Spiel:

63. Minute : Nach einer feinen Flanke von Anthony Baron gewinnt Miroslav Stevanovic das Kopfballduell gegen Souleymane Diaby und erzielt den Ausgleich.

: Nach einer feinen Flanke von Anthony Baron gewinnt Miroslav Stevanovic das Kopfballduell gegen Souleymane Diaby und erzielt den Ausgleich. 77. Minute: Ein Abschluss von Théo Valls wird von Eris Abedini etwas unglücklich und damit unhaltbar für Goalie Markus Kuster ins Tor abgelenkt.

Für Winterthur war es der K.o.-Schlag: Ein Aufbäumen blieb aus, in der Schlussphase hatte im Gegenteil Servette Chancen auf einen weiteren Treffer, liess diese aber aus.

Starke Goalies in der 1. Halbzeit

Genf war besser in die Partie gestartet und hätte in den Startminuten in Führung gehen können, wenn nicht sogar müssen. Erst rettete Winterthur-Goalie Kuster nach einem Abschluss von Stevanovic mirakulös (14.), eine Viertelstunde später hebelte Patrick Pflücke völlig freistehend einen Volley knapp über die Latte.

In der Folge fanden auch die Zürcher besser ins Spiel. Doch Francisco Rodriguez aus kurzer und Diaby aus weiter Distanz sahen ihre Abschlüsse ebenfalls von Goalie Edin Omeragic, der den erkrankten Jérémy Frick ersetzte, pariert.

Genf feierte damit bereits den 7. Pflichtspiel-Sieg in Folge gegen Winterthur und hat neu 4 Punkte Vorsprung auf das drittplatzierte St. Gallen. Der Rückstand auf Leader YB beträgt 13 Zähler. Die Zürcher lassen derweil die Chance aus, vom letzten Tabellenplatz aus den FCZ und Sion zu überholen.

So geht es weiter

Allerdings empfängt Winterthur in 3 Tagen mit dem FC Sion bereits den nächsten Gast auf der Schützenwiese und könnte die Walliser bei dieser Gelegenheit mit einem Sieg überholen. Servette ist dann einen Tag später zu Gast beim FC Basel.