Basel setzt sich zuhause mit 2:0 gegen Sion durch.

Ademi und Campo treffen spät zum Sieg des FCB.

Siege feiern auch St. Gallen gegen Thun und Zürich gegen Lugano.

In der 71. Minute wurde Kemal Ademi von Marcel Koller beim Stand von 0:0 eingewechselt. Rund 10 Minuten später hatte der Joker die Möglichkeit, sein Team zu erlösen. Ademis Kopfball aus günstiger Position segelte aber über das Tor.

Ademi beendet Durststrecke

Wenig später machte es Ademi dann aber besser. Wiederum kam er zum Kopfball, dieses Mal landete sein Versuch in den Maschen (86.). Damit beendete Ademi, der seit einigen Tagen die Spielberechtigung für die Schweizer Nationalmannschaft besitzt, seine seit Mitte November anhaltende Torlosigkeit.

Der Treffer war eine grosse Erlösung für die Gastgeber, die zuvor lange erfolglos angestürmt waren. Samuele Campo machte in der 89. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoss alles klar.

Fickentscher nicht zu bezwingen

Der Sieg war mehr als verdient. Das Koller-Team war über das ganze Spiel das klar bessere Team (28:5 Schüsse, 12:0 Eckbälle). Gegen sehr defensive Sittener fehlte es dem FCB aber an Effizienz. Immer wieder scheiterten die Basler am starken Kevin Fickentscher im Sion-Tor.

Der Walliser Keeper zeigte sich in der 1. Halbzeit bei Distanzschüssen von Valentin Stocker und Campo auf der Höhe. In der 72. Minute vereitelte er mit einer weiteren Glanzparade gegen den starken Campo wiederum die gegnerische Führung. Bei den beiden Gegentoren war dann aber auch er machtlos.

FCB bleibt dran

Basel hält dank dem Sieg den Anschluss an das Spitzenduo YB und St. Gallen und liegt weiter 5 Punkte zurück. Sion wartet derweil bereits seit 10 Spielen auf ein Erfolgserlebnis.

Der FCB ist in der 27. Runde am kommenden Mittwoch in Lugano zu Gast, Sion empfängt am Donnerstag den FC Luzern im Tourbillon.