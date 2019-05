Der FC Lugano schlägt den FC St. Gallen zuhause 1:0 und feiert einen wichtigen Sieg im Kampf um die internationalen Plätze.

Matchwinner für die Tessiner ist Alexander Gerndt mit einem Freistoss-Treffer.

Die Young Boys feiern gegen GC einen 6:1-Heimsieg.

Der Kampf um die Teilnahme im internationalen Geschäft bleibt auch 2 Runden vor dem Saisonende äusserst spannend. In einer sehr guten Position befindet sich Lugano. Dank dem 1:0-Heimsieg im Duell mit dem direkten Konkurrenten St. Gallen stiessen die Tessiner auf Platz 3 vor, der Vorsprung auf die sechstplatzierten Ostschweizer beträgt 2 Punkte.

Die entscheidende Szene ereignete sich bereits in der 7. Minute. Nach einem Foul an Bálint Vécsei traf Alexander Gerndt per Freistoss aus rund 20 Metern sehenswert in die linke Ecke. Es sollte das einzige Tor der Partie bleiben.

St. Gallen enttäuscht

Während Lugano in der Folge in einer ereignisarmen Partie kein grosses Risiko mehr suchte, enttäuschte St. Gallen über weite Strecken. Erst in der 70. Minute kamen die Gäste einem Treffer nahe. In mehreren Anläufen brachten sie den Ball aber nicht über die Linie. Wenig später blieb Dereck Kutesa mit seinem Schuss ebenso erfolglos.

Turbulente Szenen in der Nachspielzeit

Und so brachte Lugano den Vorsprung ohne grosse Probleme über die Zeit. In der Nachspielzeit wurde es dennoch einmal hektisch. Nach einem groben Foul von Luganos Domen Crnigoj an Majeed Ashimeru gerieten die beiden Spieler kurz aneinander. Die Aktion führte zudem zur Rudelbildung neben dem Platz. Mittendrin: Lugano-Torschütze Gerndt und St. Gallen-Trainer Peter Zeidler.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 15.05.2019, 19:40 Uhr