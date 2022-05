Der FC Basel legt die Verwaltungsräte der Holding AG und FC Basel 1893 AG zusammen, was mehrere Abgänge zur Folge hat.

Legende: Gehen künftig getrennte Wege David Degen (links) und Christian Gross. Archivbild Freshfocus/Urs Lindt

In den vergangenen Wochen und Monaten habe sich gezeigt, dass es zugunsten einer effizienten operativen Führung kurze Entscheidungswege und schlanke Strukturen brauche, schreibt der FCB in einer Medienmitteilung.

Die Kräfte beider Gremien (FCB Holding und FCB AG) werden deshalb künftig gebündelt. 6 Mitglieder treten nicht mehr zur Wiederwahl an: Johannes Barth, Reto Baumgartner, Dani Büchi, Marco Gadola, Christian Gross und Sophie Herzog. Das Führungsgremium soll in Zukunft aus Präsident David Degen, Vizepräsident Andreas Rey, Dan Holzmann, Ursula Rey sowie einem Delegierten des Vereins bestehen.

Heusler neu als Berater

«Alle haben ihre Stärken so eingebracht, dass wir den FCB in einer sehr schwierigen Situation übernehmen und neu auf die Beine stellen konnten. Nun macht es Sinn, dass wir Hauptaktionär:innen auf dieser guten Basis aufbauen und alles daransetzen, den Klub in eine erfolgreiche Zukunft zu führen», liess sich Degen zitieren.

Zudem habe man sich mit Ehrenpräsident Bernhard Heusler darauf verständigt, dass er den FCB-Führungsgremien in Fragen aller Art beratend zur Seite stehe.