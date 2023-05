Der FC Luzern setzt in der laufenden Super-League-Saison häufig auf Eigengewächse. Nicht immer geht die Taktik auf.

Marco Burch gehört mit 22 Jahren in der Luzerner Innenverteidigung schon fast zum alten Eisen. Er wurde 2019 aus dem eigenen Nachwuchs in die 1. Mannschaft geholt und ist mittlerweile unumstrittener Chef im Defensivverbund der «Leuchtenstädter».

Der Weg des U21-Nationalspielers steht sinnbildlich für die viel gelobte Nachwuchsförderung am Vierwaldstättersee. «Wir spüren das Vertrauen des Trainers und des gesamten Staffs. Da gehört es dazu, dass wir mit guten Leistungen antworten», erklärt Burch den eingeschlagenen Weg.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Partie zwischen dem FC Luzern und St. Gallen sehen Sie am Samstag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei. Um 22:35 folgt das Magazin «Super League – Highlights» mit dem Geschehen des Tages.

Ein Paradebeispiel für die gute Arbeit im Juniorenbereich lieferten die Luzerner in diesem Frühjahr zuhause gegen den FCZ. Aufgrund von Absenzen liefen in der Vierer-Kette in der Luzerner Verteidigung vier Eigengewächse auf, mit dem 22-jährigen Burch als erfahrenstem Mann.

01:31 Video Burch: «Spüren das Vertrauen des Trainers» Aus Sport-Clip vom 20.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden.

Vor dem Spiel sei er schon etwas nachdenklich gewesen, besonders in der Abwehr sei es schwierig, wenn es an Erfahrung fehle. Die Bedenken waren an diesem April-Abend unbegründet. Luzern lieferte das wohl beste Saisonspiel ab und fegte die Zürcher mit 4:1 aus dem Stadion. «Wir konnten ein gutes Statement setzen und auf uns aufmerksam machen», blickt Burch mit Stolz zurück.

Schmaler Grat

Spielern das Vertrauen zu schenken, diese aber nicht zu überfordern, ist eine Gratwanderung. FCL-Trainer Mario Frick führt ein Beispiel aus dem vergangenen Sommer ins Feld. In St. Gallen warf er in der 5. Runde den erst 19-jährigen Verteidiger Luca Jaquez ins kalte Wasser. Der FCL sah kein Land und verlor das Spiel mit 1:4. «Wie die ganze Mannschaft hatte er ein schwieriges Spiel, daran hatte er lange zu nagen. Wir achten extrem darauf, dass die Jungen nicht verheizt werden.» Mittlerweile habe man eine gute Mischung gefunden.

02:52 Video Frick: «Das ist in unserer Philosophie verankert» Aus Sport-Clip vom 20.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 52 Sekunden.

Mit einem guten Mix aus Routiniers und Talenten will Luzern am Samstag gegen St. Gallen wieder auf die Siegerstrasse zurückfinden. Im Saison-Schlussspurt haben die «Leuchtenstädter» etwas Federn gelassen und zuletzt dreimal nicht gewinnen können.

Auch gegen die Ostschweizer wartet Luzern in dieser Saison noch auf einen Sieg. Neben der erwähnten 1:4-Pleite im August resultierten zwei torreiche Unentschieden mit insgesamt 10 Toren. Für Spektakel dürfte in der Swissporarena also gesorgt sein.