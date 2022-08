Luzern schlägt Sion zuhause in der 6. Runde der Super League mit 2:0.

Mit Frydek (42.), Dräger (87.) und Schürpf (90.+4) fliegen 3 FCL-Akteure vom Platz.

Beide Tore erzielt Dejan Sorgic.

Ab 20:30 Uhr duellieren sich Servette und GC. Das Spiel sehen Sie hier live.

Zum Schluss jubelten 7 Luzerner Feldspieler über den 2:0-Sieg gegen Sion. Auch Torhüter Marius Müller war nicht mehr zu Freudensprüngen bereit. Er humpelte in den Schlussminuten verletzt auf dem Platz herum, konnte aber nicht mehr ausgewechselt werden. Die übrigen 3 Spieler waren während den vergangenen 90 Minuten vom Platz gestellt worden. Den Sieg gefährdeten die FCL-Platzverweise allerdings nicht, zu wenig zwingend zeigten sich die Gäste aus Sion in der Schlussphase.

Frick: «Die Energie auf dem Platz war super»
Grgic: «Haben den Start verschlafen»
Sorgic: «Liessen uns auch mit 3 Mann weniger nicht aus der Ruhe bringen»

Die gesamte Partie war hitzig, Schiedsrichter Alain Bieri zeigte alleine gegen Spieler 11 gelbe Karten, dazu kam Schürpfs direkte rote Karte und mehrere Personen aus dem Staff wurden verwarnt. Die Platzverweise kamen wie folgt zustande:

42. Minute : Martin Frydek kommt gegen Numa Lavanchy zu spät in den Zweikampf und sieht das 2. Mal Gelb. Nur 3 Minuten zuvor liess er sich von Sion-Coach Paolo Tramezzani provozieren.

: Martin Frydek kommt gegen Numa Lavanchy zu spät in den Zweikampf und sieht das 2. Mal Gelb. Nur 3 Minuten zuvor liess er sich von Sion-Coach Paolo Tramezzani provozieren. 87. Minute : Auch der 2. Aussenverteidiger Mohamed Dräger muss frühzeitig mit Gelb-Rot unter die Dusche. Die erste Verwarnung holte er sich nach einem Foul an Kevin Bua, die 2. Gelbe folgt kurz vor Spielschluss.

: Auch der 2. Aussenverteidiger Mohamed Dräger muss frühzeitig mit Gelb-Rot unter die Dusche. Die erste Verwarnung holte er sich nach einem Foul an Kevin Bua, die 2. Gelbe folgt kurz vor Spielschluss. 4. Nachspielzeitminute: Pascal Schürpf fällt hin und tritt nach. Der VAR greift ein, Bieri entscheidet auf Rot.

Frydek sieht innert 3 Minuten 2 Mal Gelb

Sorgic für Sieg verantwortlich

Dass die Luzerner siegreich vom Platz gehen, haben sie in erster Linie Dejan Sorgic zu verdanken. Der FCL-Stürmer war blendend aufgelegt und bezwang Heinz Lindner im Sion-Tor nach etwas mehr als 100 Sekunden ein erstes Mal nach einer Flanke. In der 25. Minute köpfelte er zuerst an die Latte, der Ball sprang von dort hinter die Linie zum 2:0.

Verantwortlich, dass nicht mehr Tore fielen, waren die Goalies. Lindner bewahrte seine Farben mit 7 teils mirakulösen Paraden vor einer noch höheren Niederlage. Marius Müller brachte die Sittener, allen voran Anto Grgic mit 4 Schüssen aufs Tor, mit 8 Paraden zum Verzweifeln.

Sorgics Doppelpack zum Sieg über Sion

So geht's weiter

Am kommenden Samstag, den 3. September, empfängt Sion um 18 Uhr den FC Basel. Tags darauf spielt Luzern, das nach den 3 Platzverweisen personell umdenken muss, zuhause gegen Servette. Anpfiff ist um 14:15 Uhr. Über die Partien halten wir Sie wie gewohnt mittels Liveticker in der SRF Sport App auf dem Laufenden.