Thun gewinnt gegen die Grasshoppers im Letzigrund 2:0.

Beide Tore fallen kurz vor Spielende: Nicola Sutter (88.) und Kenan Fatkic (93.) sind für das Endresultat zuständig.

Die weiteren Super-League-Partien der 8. Runde finden am Mittwoch- und Donnerstagabend statt.

Lange hatte es nach einem 0:0 ausgesehen. Doch kurz vor Schluss entschied ein kurioses Tor von Thuns Sutter die Partie. Der Ball von Fatkic landete am Pfosten und prallte zum am Boden liegenden Sutter ab. Dieser brauchte nur den Kopf hinzuhalten, um den Ball ins Tor zu befördern.

Thun aktiver

Es war der Lohn für eine engagierte Leistung der Thuner, welche von Beginn an viel Selbstvertrauen ausstrahlten. Bereits in der 3. Minute war Marvin Spielmann dank einem Fehler von GCs Numa Lavanchy an den Ball gekommen. Dieser scheiterte aber am herauseilenden Heinz Lindner.

Von den Hausherren war erst nach einer halben Stunde etwas zu sehen. Nedim Bajrami schloss einen schnellen Konter der Grasshoppers ab, Guillaume Faivre lenkte den Ball aber noch an den Pfosten. Es war zwar ein Weckruf für das Heimteam, doch der Thuner Goalie hielt den Kasten auch in Folge sauber.

Weiter im Hoch

GC konnte den Schwung nicht mit in die zweite Halbzeit nehmen. Die Gäste kontrollierten die Partie und immer wieder stellte Spielmann die gegnerische Abwehr vor Probleme. Dank Lindner blieben die Zürcher zwar bis kurz vor Schluss im Spiel. Am Ende gewann aber mit Thun die aktivere Mannschaft.

Der Höhenflug geht also weiter. Dank dem Sieg gegen GC festigen die Berner Oberländer den 2. Platz in der Meisterschaft und bleiben seit 5 Spielen ungeschlagen.

Sendebezug: SRF zwei, eishockeyaktuell, 25.09.2018, 22:15 Uhr