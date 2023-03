GC-Trainer Giorgio Contini hat seine Kündigung per 31. August eingereicht. Dies bestätigte der 49-Jährige gegenüber SRF.

Legende: Seine GC-Zeit geht bald zu Ende Giorgio Contini. key/Walter Bieri

Seinen Entscheid begründete Contini gegenüber SRF mit der ungewissen Zukunft, was Kaderplanung und Entscheidungsträger betreffe. Alle Führungspersonen, die ihn eingestellt hätten, seien nicht mehr am Ruder. Die Kündigung habe er Mitte Februar eingereicht.

Zuerst hatte das Portal nau.ch über Continis Entscheid berichtet. Ein offizielles Statement von GC steht noch aus. Ob Contini nach seiner öffentlich gewordenen Kündigung noch genügend Autorität besitzt, um für den Rest der Saison an der Seitenlinie zu stehen, bleibt abzuwarten.

Der gebürtige Winterthurer hatte den Trainerjob bei den Grasshoppers im Sommer 2021 übernommen. Mit Contini an der Seitenlinie hatten die Zürcher am Samstag beim 2:1 in Sion ihren 8. Saisonsieg gefeiert und ihren Drei-Punkte-Vorsprung auf Stadtrivale FCZ verteidigt.