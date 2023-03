Legende: Seine GC-Zeit geht bald zu Ende Giorgio Contini. key/Walter Bieri

Seinen Entscheid begründete Contini gegenüber SRF mit der ungewissen Zukunft, was Kaderplanung und Entscheidungsträger betreffe. Alle Führungspersonen, die ihn eingestellt hätten, seien nicht mehr am Ruder. Die Kündigung habe er Mitte Februar eingereicht.

GC macht mit Contini bis Saisonende weiter

Am Abend meldete sich GC-Sportchef Bernt Haas in einem Communiqué: «Da die Rückrunde nun in vollem Gange ist, haben wir vorerst beschlossen, die Zusammenarbeit mit Giorgio Contini fortzusetzen, mit dem Ziel, auf dem aktuellen Schwung aufzubauen und die Stabilität der Mannschaft zu gewährleisten. Wir werden nun die sportliche Entwicklung weiter beobachten, so wie wir es in den letzten Wochen gemacht haben.»

Der Klub hoffe darauf, dass Contini «seine Aufgabe weiterhin professionell und leidenschaftlich ausführen wird, indem er auch in den kommenden Wochen die Mannschaft zu starken Leistungen führen wird.»

Der gebürtige Winterthurer hatte den Trainerjob bei den Grasshoppers im Sommer 2021 übernommen. Mit Contini an der Seitenlinie hatten die Zürcher am Samstag beim 2:1 in Sion ihren 8. Saisonsieg gefeiert und ihren Drei-Punkte-Vorsprung auf Stadtrivale FCZ verteidigt.