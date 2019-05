Nach vier 2. Plätzen holt sich der YB-Angreifer in seiner 5. SL-Saison endlich die Torjäger-Krone.

Hoarau: Was lange währt, wird endlich Torschützenkönig

Einer war einfach immer treffsicherer oder weniger oft verletzt gewesen. So musste sich Guillaume Hoarau gleich viermal hintereinander mit Platz 2 im Torschützen-Ranking der Super League begnügen.

Die SL-Torschützenkönige der letzten 5 Jahre Saison

Torschützenkönig

Platz 2

2014/15 Shkelzen Gashi (22 Tore)

Guillaume Hoarau (17)

2015/16 Munas Dabbur (19)

Guillaume Hoarau (18) 2016/17 Seydou Doumbia (20) Guillaume Hoarau (18) 2017/18 Albian Ajeti (17) Guillaume Hoarau (15) 2018/19 Guillaume Hoarau (24) Jean-Pierre Nsame (15)



In dieser Saison führte aber kein Weg am YB-Stossstürmer vorbei. 24 Mal netzte er ein, davon 11 Mal mit rechts (davon 3 Penaltys), 4 Mal mit links und 9 Mal per Kopf. Dazu kommen noch 6 Torvorlagen. Oben im Video sehen Sie sämtliche Tore noch einmal im Schnelldurchlauf.