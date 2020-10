Legende: Setzt auf die Jungen St. Gallen-Trainer Peter Zeidler, hier mit Kwadwo Duah (23) und Alessandro Kräuchi (22). Freshfocus

St. Gallen ist nicht nur in der Super League das jüngste Team, der FCSG kann diesbezüglich auch im internationalen Vergleich mithalten. Gemäss einer Aufstellung des International Centre for Sports Studies (CIES) gehören die Ostschweizer in den europäischen Top-20-Ligen zu den jüngsten Mannschaften, was das Alter aller bisher eingesetzten Spieler angeht.

Mit einem Durchschnittsalter von 23,8 Jahren liegt der FCSG zusammen mit Eindhoven und Twente auf dem 5. Rang. Angeführt wird die Tabelle vom dänischen Klub Nordsjaelland, dessen Spieler im Schnitt noch gut ein Jahr jünger sind (22,7 Jahre).

Top 10 der jüngsten Mannschaften Europas Klub

Durchschnittsalter

1. FC Nordsjaelland (DEN)

22,7

2. Famalicao FC (POR)

23,1

3. ADO Den Haag (NED)

23,4 3. Waasland Beveren (BEL)

23,4 5. SC Heerenveen (NED)

23,6 5. RSC Anderlecht (BEL)

23,6 7. PSV Eindhoven (NED)

23,8 7. FC Twente (NED)

23,8 7. FC St. Gallen (SUI)

23,8 10. Spartak Moskau (RUS)

23,9 10. FK Mariupol (UKR)

23,9

Auffällig ist, wie zahlreich Klubs aus der als «Ausbildungsliga» geltenden niederländischen Eredivisie und der belgischen Jupiler Pro League vertreten sind.

Auch die Super League gilt als eine solche. Der FC Zürich folgt zusammen mit anderen Teams auf dem geteilten 40. Platz. Die in den bisherigen Saisonspielen eingesetzten Stadtzürcher sind im Schnitt 24,9 Jahre alt.

Aus den 5 europäischen Topligen stellt die AC Milan übrigens das jüngste Team (24,5 Jahre).