Am Mittwoch dürfte FCB-Starspieler Xherdan Shaqiri in Bern beim Meister zu seinem 100. Einsatz in der Super League kommen. Es ist alles angerichtet für einen weiteren magischen Moment.

Auch ohne das Etikett «Spitzenspiel» – was der Formschwäche der Young Boys geschuldet ist – zieht das Duell YB vs. FC Basel im Wankdorf Aufmerksamkeit auf sich. Gross ist also die Bühne, mindestens ebenso gross ist der Hunger des 1,69 Meter kleinen Xherdan Shaqiri. Denn seine Formkurve zeigt punktgenau zum Jubiläum steil nach oben.

Bei seinem 8. Einsatz seit seiner Rückkehr in die Heimat lief «Shaq» erstmals richtig hochtourig. 2 Tore und 3 Assists waren beim 6:1-Kantersieg in Winterthur seine persönliche Ausbeute. Der Spektakelspieler hatte an jedem Goal Anteil, das gefallen war, solange er auf dem Feld stand.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Spiel YB vs. FC Basel am Mittwoch ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei. Sie sind auch auf unserer Webseite bzw. in der Sport App mittels Stream und Ticker hautnah dabei. Der Anpfiff im Wankdorf erfolgt um 20:30 Uhr.

Nun also kann Shaqiri am Mittwoch, wenn «Rot-Blau» zu Gast beim Meister ist, die «100» vollmachen – gemessen an der Anzahl Matches auf Super-League-Stufe. Insgesamt würde er dann bei total 139 Pflichtpartien für Basel stehen. In einer anderen Statistik hat der 33-Jährige mit 20 Treffern schon eine runde Zahl auf seinem Konto.

Vor über 15 Jahren fing alles an, gegen YB hörte es zwischenzeitlich auf

Der Ausgangspunkt seines Jubiläums war der 12. Juli 2009, als Shaqiri sein Profi-Debüt in der Meisterschaft feierte. Für Valentin Stocker gekommen, erhielt er damals 28 Minuten Auslauf beim FC St. Gallen, der 0:2-Endstand trübte seinen Einstand. Der erste Treffer war am 9. November 2009 fällig, als die Offensivkraft bloss eine Minute nach der späten Einwechslung in der 89. Minute (wiederum für Stocker) beim 4:1-Heimerfolg über Xamax das 3. Basler Tor beisteuerte.

Legende: 99 Super-League-Einsätze hat Xherdan Shaqiri schon in den Knochen Bei den Young Boys will er in seinem Jubiläumsspiel erneut für Wirbel sorgen. Keystone/Peter Klaunzer

Das halbe Pensum auf dem Weg zur «100» absolvierte Shaqiri am 6. Februar 2011 beim 3:2-Sieg in Thun. Längere Zeit später, am 23. Mai 2012, feierte er nach 3 Spielzeiten seinen vorläufigen Abschied aus dem Schweizer Fussball. Sein FCB unterlag dabei trotz Shaqiri-Ausgleich den Young Boys im St. Jakob-Park mit 1:2. Gleichwohl zog der Fan-Liebling mit 2 Doubles (2009/10 sowie 2011/12) und 1 weiteren Meistertitel in der Saison dazwischen aus.

Unter anderem reifte er zum 2-fachen Champions-League-Sieger und tingelte mit Ausnahme von Spanien durch sämtliche europäische Top-5-Ligen. Einzig in der Premier League bestritt der Natispieler in Rente mit 129 (vorläufig) noch mehr Einsätze als hierzulande.

Shaqiris Meisterschafts-Einsätze in anderen Ligen Box aufklappen Box zuklappen Premier League mit Stoke City: 84 Spiele / 15 Tore & mit dem FC Liverpool: 45 Spiele / 7 Tore

mit Stoke City: 84 Spiele / 15 Tore & mit dem FC Liverpool: 45 Spiele / 7 Tore Major League Soccer mit Chicago Fire: 69 Spiele / 14 Tore

mit Chicago Fire: 69 Spiele / 14 Tore Bundesliga mit Bayern München: 52 Spiele / 11 Tore

mit Bayern München: 52 Spiele / 11 Tore Serie A mit Inter Mailand: 15 Spiele / 1 Tor

mit Inter Mailand: 15 Spiele / 1 Tor Ligue 1 mit Olympique Lyon: 11 Spiele / 2 Tore

Die Gegenwart aber heisst nun wieder FCB: mit dem Spiel 100 vor Augen bei bislang 6845 abgespulten Minuten. YB als Gegner übrigens behagt der Nummer 10: Aus bislang 11 Rendezvous, in denen er einen Aktivpart spielte, resultierten 5 Siege und 3 Remis sowie 2 Shaqiri-Treffer.