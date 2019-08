Albian Ajeti ist derzeit Basels Lebensversicherung. Das weckt in der Premier League Begehrlichkeiten.

Legende: Auch die Physis ist eine seiner Stärken Albian Ajeti. Keystone

3 Spiele hat Albian Ajeti in der noch jungen Saison bisher bestritten. Mit 2 Toren und 2 Vorlagen bewies der Basler Stürmer, dass er keine Anlaufzeit braucht.

Seine Bilanz hat auch in England Eindruck hinterlassen. Laut der bz interessierte sich bereits Englands Zweitligist West Bromwich Albion für Ajeti. Die Lohnverhandlungen scheiterten jedoch. Nun soll Ajeti aber zu West Ham wechseln.

Gemäss übereinstimmenden Schweizer Medienberichten sollen sich Basel und die Londoner bereits über einen Transfer geeinigt haben.

Legende: Hat Spass im Training Albian Ajeti scherzt mit Teamkollegen. Keystone

Laut der bz scheint Ajetis Verhältnis zu Trainer Marcel Koller jedoch nicht das beste zu sein. Ausserdem hat man mit Ricky van Wolfswinkel, Kemal Ademi und Afimico Pululu noch 3 weitere Stürmer im Kader.

FCB-Präsident Bernhard Burgener äusserte sich zuletzt widersprüchlich. Gegenüber SRF meinte er, dass man «in jedem Fall noch Spieler abgeben will», im Blick sagte er jedoch, dass er nicht daran denke, Spieler abzugeben.

Letzter Ajeti-Einsatz bereits passé?

Sicher ist: Will Ajeti noch diesen Sommer auf die Insel wechseln, muss es schnell gehen. Das Transferfenster schliesst in England nämlich bereits am 8. August – einen Tag nach dem CL-Quali-Spiel des FC Basel gegen Linz.

Sendebezug: «sportaktuell» auf SRF zwei vom 03.08.2019 um 22:00 Uhr.