Kramer bei Bielefeld entlassen – Staubli an EM dabei

Legende: Muss gehen Frank Kramer. imago images/Ulrich Hufnagel

Deutschland: Neuer Trainer für Cédric Brunner

Arminia Bielefeld hat sich von Trainer Frank Kramer getrennt. Das teilte der Klub, der 4 Spieltage vor Saisonschluss auf einem direkten Abstiegsplatz steht, am Mittwoch mit. Der bisherige Goalietrainer Marco Kostmann übernimmt per sofort die Nachfolge. Zudem wurde mit Michael Henke ein neuer Co-Trainer verpflichtet. Nach 7 Spielen ohne Sieg ist Bielefeld in der Bundesliga auf Platz 17 zurückgefallen. Der Schweizer Verteidiger Cédric Brunner ist derzeit verletzt.

EURO 2022: Staubli und Küng im Aufgebot

Im 13-köpfigen Schiedsrichterinnen-Aufgebot für die Frauen-EURO 2022 in England stehen mit Esther Staubli und Susanne Küng zwei Schweizerinnen. Für Staubli ist es nach 2013 und 2017 der 3. Einsatz an einer EM-Endrunde. Sie hat ausserdem bereits 3 WM- und 3 Olympia-Einsätze in ihrem Palmarès. Für Küng ist die EM-Teilnahme eine Premiere.

Brasilien: Pelé wieder im Spital

Fussball-Ikone Pelé befindet sich aufgrund seiner Darmkrebs-Behandlung erneut im Krankenhaus in São Paulo. Wie die Klinik mitteilte, sei der Zustand des 81-Jährigen aber «gut und stabil».