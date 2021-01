Legende: Windet sich vor Schmerzen Der Bundesliga-Söldner Ruben Vargas. imago images

Deutschland: Vargas muss verletzt aussetzen

Augsburg muss am Samstag in der Bundesliga gegen Union Berlin auf Ruben Vargas verzichten. Der Schweizer Nationalspieler war am Mittwoch beim 0:1 gegen Bayern München umgeknickt und musste ausgewechselt werden. Vargas' Klubtrainer Heiko Herrlich berichtete, sein Schützling habe sich eine «strukturelle Verletzung» zugezogen. Der Coach hofft aber, bereits in einer Woche wieder auf die Dienste des 22-jährigen Luzerners zählen zu können.

England: Pause für De Bruyne und Vardy

Manchester City muss 4 bis 6 Wochen auf Kevin De Bruyne verzichten. Der belgische Nationalspieler hat sich am Mittwoch im Ligaspiel gegen Aston Villa eine schwere Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zugezogen. Bei Leicester City fällt Torjäger Jamie Vardy wegen einer Leisten-OP mehrere Wochen aus.

Spanien: Zidane mit Corona infiziert

Reals Trainer Zinédine Zidane ist positiv auf Corona getestet worden. Der Franzose wird den «Königlichen» damit am Samstag im Auswärtsspiel gegen Alaves fehlen. Real liegt in der Tabelle als erster Verfolger von Leader Atlético Madrid bereits 7 Punkte hinter dem Stadtrivalen zurück.