In der 21. Runde der Super League empfängt YB zuhause den FC Lugano. Können die Berner ihre Heimserie fortsetzen?

Festung Wankdorf: Gelingt YB der fünfte Heimsieg in Serie?

Legende: Hat er auch gegen Lugano Grund zum Jubeln? Stürmer Cedric Itten. KEYSTONE / Peter Schneider

19. März 2022: YB unterliegt im ersten Spiel unter Interimscoach Matteo Vanetta dem späteren Meister FCZ. Das 1:2 sollte bis heute die letzte Meisterschaftsniederlage der Berner im heimischen Stadion bleiben.

In die neue Saison sind die Berner mit Raphael Wicky gestartet. Unter dem Walliser sind die Young Boys zuhause noch ungeschlagen – saisonübergreifend seit inzwischen 14 Partien. Gegen Lugano haben die Berner die Möglichkeit, als erste Mannschaft in dieser Spielzeit fünf Heimspiele in Serie zu gewinnen.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie zwischen YB und Lugano am Samstag live ab 20:10 Uhr (Anpfiff 20:30 Uhr) auf SRF zwei.

Duell der Stürmer

Massgeblich beteiligt an der Aufrechterhaltung dieser Leistung ist Cedric Itten. Der Stürmer, welcher auf diese Saison hin zurück in die Schweiz kam, ist mit 11 Treffern weit oben auf der Torjägerliste zu finden. Einzig Sturmpartner Jean-Pierre Nsame steht ihm mit einem Tor mehr auf dem Konto noch vor der Sonne. In den letzten drei Spielen erzielte Itten 5 Tore – Ligahöchstwert.

06:29 Video Archiv: YBs letzte Heimniederlage gegen den FC Zürich Aus Sport-Clip vom 19.03.2022. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 29 Sekunden.

Ihm gegenüber steht Lugano-Stürmer Zan Celar. Der Slowene erzielte im letzten Spiel gegen Luzern sein 10. Saisontor. So viele Tore gelangen ihm in der gesamten letzten Spielzeit. Beim FC Lugano gab es mit Ezgjan Alioski (16 Tore in der Saison 2016/17) und Carlinhos Junior (13 Tore, 2018/19) nur zwei Spieler, welche mehr einnetzten. Dem 23-jährigen Celar bleiben aber noch 16 Spiele, um diese Werte einzuholen.

04:50 Video Archiv: Lugano holt dank Celars Tor einen Punkt gegen Luzern Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 50 Sekunden.

Lugano kämpft um Europa

Auf Celars Treffsicherheit ist Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti angewiesen, denn seit dem Jahreswechsel befindet sich Lugano in einem kleinen Formtief. Nur eines der vier Spielen konnten die «Bianconeri» gewinnen. Dazu kommen zwei Unentschieden und eine Niederlage. Croci-Torti zeigt sich aber gelassen: «Ich bin nicht beunruhigt, dass wir dreimal in Folge nicht gewonnen haben. Die Liga ist hinter Leader YB sehr ausgeglichen.»

Um im Kampf um Europa weiterhin involviert zu bleiben, wären die Südschweizer auf einen Sieg angewiesen – aber gelingt dies ausgerechnet in der Festung Wankdorf?