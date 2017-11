Joker schiessen Lausanne und GC zum Sieg

Sowohl auf der Pontaise als auch im Letzigrund beweisen die Trainer ein goldenes Händchen. In beiden Stadien schiessen eingewechselte Spieler das entscheidende Tor.

Lausanne - Luzern: Zusammenfassung GC - Thun: Zusammenfassung Lausanne - Luzern: Zusammenfassung 4:31 min, vom 19.11.2017

GC - Thun: Zusammenfassung 5:14 min, vom 19.11.2017

Lausanne besiegt Luzern mit 3:1.

GC schlägt Thun 2:0.

Alles zum YB-Sieg gegen den FCZ gibt's hier.

Wer im Duell zwischen Lausanne und Liga-Sorgenkind Luzern Fussball-Magerkost erwartet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Auf beiden Seiten gab es Chancen zuhauf, zwei Tore vor der Pause und zwei Aluminiumtreffer:

48. Minute: Francisco Rodriguez und Shkelqim Demhasaj scheitern am Pfosten und an der Latte.

65. Minute: Francesco Margiotta trifft mit einem Weitschuss nur die Querlatte.

So war es schliesslich Lausanne-Trainer Fabio Celestini vorbehalten, die entscheidende Handlung zu vollziehen: Er wechselte nach 74 Minuten Gonzalo Zarate ein, der nur drei Minuten später zum 2:1 einschob.

Benjamin Kololli sorgte in der Nachspielzeit mittels Panenka-Penalty für den Endstand. Luzern steckt damit weiter im Tabellenkeller fest, während Lausanne den Anschluss zu den Europacup-Plätzen geschafft hat.

Luzern im Pech: Pfosten, Latte und Castella verhindern das 2:1 Wie einst Panenka: Kololli düpiert Omlin Luzern im Pech: Pfosten, Latte und Castella verhindern das 2:1 0:36 min, vom 19.11.2017

Wie einst Panenka: Kololli düpiert Omlin 0:27 min, vom 19.11.2017

Avdijaj belohnt GC für Leistungssteigerung

Die Grasshoppers haben sich mit einem 2:0-Sieg gegen Thun auf den 3. Rang vorgearbeitet. Das Team von Murat Yakin begann bescheiden, steigerte sich aber in der 2. Halbzeit.

Albion Avdijaj und Lucas Andersen hatten zunächst Topchancen ausgelassen (65./70.), ehe Joker Avdijaj das Heimteam mit dem 1:0 erlöste. Der 23-Jährige traf nach starker Vorarbeit von Andersen. Kurz vor Schluss machte Avdijaj seinen Nachmittag mit seinem Doppelpack perfekt. Es waren seine ersten beiden Super-League-Tore im GC-Dress.

In der 33. Minute hatten die Zürcher indes Glück gehabt, dass sie nicht in Rückstand gerieten: Ein stark getretener Freistoss von Marvin Spielmann klatschte an die Latte.

Das sagen Avdijaj und Spielmann 0:48 min, vom 19.11.2017

