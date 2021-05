Legende: Zusammenstehen für den Aufstieg Die Spieler des FC Thun wollen in Sion die grosse Wende erzwingen. Keystone

Er war sichtlich geknickt, aber Thuns Verteidiger Nicola Sutter übte sich nach der 1:4-Niederlage im Barrage-Hinspiel gegen Sion in Durchhalteparolen: «Es ist bitter, aber noch nicht entschieden.» Mit Wille sei es «sicherlich möglich», das Ruder noch herumzureissen.

Als Vorbild soll dabei Neuchâtel Xamax dienen, das 2019 seinen Platz in der Super League gegen Aarau doch noch verteidigte – trotz einer 0:4-Klatsche im 1. Aufeinandertreffen. Die Thuner stehen derzeit besser da, als es die Neuenburger damals taten. «Sie konnten es tun. Warum sollten wir es nicht auch schaffen?», so Sutter.

Soll am Sonntag in Sion tatsächlich das nächste Barrage-Wunder geschehen, ist von den Berner Oberländern in Sachen Kaltblütigkeit vor dem gegnerischen Tor aber eine deutliche Verbesserung gefordert.

Barrage bei SRF nicht live Box aufklappen Box zuklappen SRF hätte seinem Publikum die Barrage-Spiele zwischen Sion und Thun sehr gerne live im TV präsentiert. Allerdings kann SRF die beiden Partien aus vertragsrechtlichen Gründen leider nicht live übertragen. Die Barrage-Spiele der Super League sind Teil des Rechtepakets der Swisscom-Tochter Blue. Schweizer Radio und Fernsehen zeigt alle Tore und alle wichtigen Szenen der beiden Barrage-Partien unmittelbar nach Spielschluss auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Zudem berichtet Radio SRF 3 sowohl beim Hin- als auch beim Rückspiel mit regelmässigen Liveschaltungen über das Geschehen auf dem Platz.

Sion-Trainer Walker hebt den Mahnfinger

Spielerisch agierte das Team von Coach Carlos Bernegger mit den Wallisern auf Augenhöhe: «Die Leistung hat gestimmt», so der 52-Jährige. «Wir hatten unsere Chancen und konnten den Gegner teilweise dominieren. Aber in einem solchen Spiel musst du effizient sein.»

Bei Sion will man noch nichts vom Klassenerhalt wissen. «Wir werden einander im Team sicher noch nicht gratulieren», sagte Trainer Marco Walker nach dem Duell in der Stockhorn-Arena und warnte: «Es ist noch nicht fertig. Wir haben noch ein Spiel. Im Fussball kann immer alles passieren.»