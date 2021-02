Vaduz kontert Schaubs Traumtor in der Nachspielzeit

Vaduz und Luzern trennen sich in einem Nachholspiel der 17. Super-League-Runde 1:1.

Der Ausgleich durch den eingewechselten Matteo Di Giusto fällt in der 3. Minute der Nachspielzeit.

Nachdem nun alle Spiele der Vorrunde absolviert sind, ist klar, dass die Saison gewertet wird, auch wenn es wegen Corona zu einem Abbruch kommen sollte.

In der 92. Minute schien es noch, als ob sich Luzern einmal mehr bei Goalie Marius Müller bedanken könnte. Der Schlussmann lenkte einen Abschluss von Pius Dorn mit einem Reflex über die Latte und rettete seinen Farben das 1:0.

Doch weniger als eine Minute später war es dann doch geschehen: Nach einer Hereingabe von der linken Seite stand Matteo Di Giusto am Fünfmeterraum mutterseelenallein und hatte keine Mühe, zum 1:1 zu vollenden.

Schaub mit Sonntagsschuss am Mittwoch

Die Liechtensteiner belohnten sich so spät für eine klare Leistungssteigerung nach der Pause. Luzern seinerseits war schon länger in den Verwaltungsmodus verfallen. Möglicherweise eine Folge der Müdigkeit: Es war nach einer Corona-Quarantäne das 7. Spiel des FCL in den letzten 20 Tagen.

Vor der Pause waren die Gäste überlegen gewesen, ohne jedoch zwingend zu sein. Für das einzige Highlight war «Assistkönig» Louis Schaub in der 24. Minute verantwortlich: Der Mittelfeldspieler wurde nicht angegriffen und vollendete mit einem herrlichen Aussenrist-Schuss ins Lattenkreuz zum 1:0.

Saison wird gewertet

Nach dem späten Ausgleich verpasste es der FCL, in der Tabelle eine Differenz zu den Liechtensteinern zu schaffen. Mit einem Sieg wäre Luzern auf Platz 6 gesprungen und hätte Vaduz um 8 Punkte distanziert. So bleibt nun fast alles beim Alten: Vaduz ist weiterhin Letzter, Luzern macht einen Rang gut und ist neu 7.

Nach dem letzten ausgetragenen Vorrunden-Spiel ist nun fix, dass die Saison in der Super League auf jeden Fall gewertet werden wird, auch wenn es wegen Corona zu einem Abbruch kommen sollte. In einem solchen Fall würde der Punktekoeffizient der Teams über die Rangierung entscheiden.

Am kommenden Sonntag geht es für Vaduz in Sion weiter. Luzern empfängt ebenfalls am Sonntag Liga-Dominator YB.