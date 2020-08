Einmal mehr brodelte die Gerüchteküche, offenbar sollte das Trainerkarussell in der Super League seine nächste Runde drehen. Der FC Basel bekundete Interesse an Luzerns Cheftrainer Fabio Celestini. Der Waadtländer, erst seit Februar Coach bei den Leuchtenstädtern, sollte Marcel Koller am Rheinknie beerben.

Alles halb so wild, meint Celestini im Rahmen einer Medienkonferenz zum Trainingsstart des FCL. «Ja, ich bin mit dem FCB vor den Ferien in Kontakt gestanden. Das habe ich Remo Meyer sogleich auch mitgeteilt. Alle Beteiligten haben stets transparent kommuniziert», so der 44-Jährige.

Ich habe nicht um eine Freigabe gebeten.

Der Lausanner führt weiter aus: «Ich habe auch nicht um eine Freigabe gebeten, es war nur ein Kontakt da und mehr nicht. Ich habe mich auf den heutigen Tag gefreut, ich bin sehr glücklich beim FCL.»

Nun will Celestini wieder mit Luzern von sich reden machen: «Nun bin ich wieder zu 120 Prozent da.» Auf die neue Saison angesprochen meint er: «Es gibt 2 Mannschaften in der Super League, die um den Titel kämpfen. Zwischen den restlichen 8 Teams kann alles passieren.»